Доллар вырос к евро и фунту стерлингов в пятницу после того, как Федрезерв оставил ставки без изменений, но сохранил план постепенного ужесточения денежно-кредитной политики, подготовив почву для подъема стоимости заимствований в декабре.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.16 торговался без резких колебаний на уровне 96,76.

В течение 2018 года ФРС трижды повышала ставку и, как ожидают участники рынка, вновь сделает это в декабре на фоне укрепления экономики США, ускорения инфляции и уверенного роста числа рабочих мест.

Согласно программе CME Group FedWatch, вероятность повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в декабре составляет 75 процентов. Аналитики также ждут продолжения повышения ставок в 2019 году.

Иена восстановила потери после достижения минимума пяти недель к доллару, прибавив 0,1 процента до 113,89.

Евро сбавил 0,1 процента до $1,1346. В четверг единая валюта подешевела на 0,54 процента к доллару после того, как Еврокомиссия спрогнозировала - рост ВВП Италии в ближайшие два года будет ниже ожидаемых Римом значений, приведя к расширению дефицита бюджета.

Фунт потерял 0,1 процента до $1,3046. Тем не менее с начала ноября британская валюта подорожала на 2,3 процента к доллару.

Австралийский доллар снизился на 0,2 процента до $0,7242 из-за опасений об усилении напряженности в торговых отношениях США и Китая.