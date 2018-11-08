Член совета директоров Tesla сменит Маска на посту председателя

Производитель электромобилей Tesla Inc сообщил, что член совета директоров компании Робин Денхолм сменит Илона Маска в должности главы совета директоров, спустя более чем месяц после того, как миллиардеру пришлось покинуть пост в рамках договоренности с регуляторами США.

Tesla должна была назначить независимого председателя совета директоров до 13 ноября в рамках урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая назвала мошенническими сообщения Маска в твиттере о том, что он намерен сделать компанию непубличной, и сообщила, что миллиардер может остаться главой компании, но должен уйти с поста председателя совета директоров.

Маск сказал в августе, что рассматривает возможность сделать Tesla непубличной компанией и “нашел источники финансирования” сделки. Позднее он отказался от этой идеи, но привлек к себе внимание нескольких правительственных ведомств.

Денхолм на данный момент занимает пост финансового директора австралийского телекоммуникационного оператора Telstra Corp Ltd и является независимым директором в совете директоров Tesla с 2014 года.

Денхолм уйдет в отставку с поста финансового директора и директора по стратегии Telstra по завершении шестимесячного периода уведомления компании, сообщила bit.ly/2D92OGf Tesla в среду.

Tesla сообщила, что Денхолм будет выполнять функции главы совета директоров на постоянной основе и временно покинет пост председателя комитета компании по аудиту до тех пор, пока не уйдет из Telstra.