Главный инженер Tesla уходит в отставку после 15 лет работы

Главный инженер Tesla Джей Би Штробель уходит с поста после 15 лет работы на компанию Илона Маска. Об этом сообщает The Verge .

"Джей Би Штробель оставляет свой пост главного инженера Tesla после 15 лет работы на компанию", - говорится в сообщении.

Как рассказал сам Штробель, его решение не связано с "утратой доверия к компании или к команде".

По словам соучредителя компании Илона Маска, Штробель не идет полностью из компании, ведь он еще будет работать в роли "старшего советника".

Исполнять обязанности Штробель будет вице-президент по вопросам технологий Дрю Беглино.

Отмечается, что Штробель начал работать в Tesla в середине 2000 года, когда Маск впервые инвестировал собственные деньги в компанию.

Таким образом за последние шесть месяцев уже два человека оставили руководящие должности в компании Tesla.

В частности, в январе этого года главный финансовый директор компании Дипак Ахуя заявил о выходе на пенсию.