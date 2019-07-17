Tesla убрала из продажи "бюджетные" версии Model S и Model X

Американская компания Tesla решила убрать из продажи "бюджетные" версии (Standard Range) Model S и Model X. Обе модели уже недоступны для покупки на сайте производителя электрокаров.

Теперь эти модели линейки предлагаются только в версиях Long Range и Performance. Следовательно начальная стоимость Model S в США подскочила с $75 000 до $79 990, а Model X - с $81 000 до $84 990.

"Чтобы стало еще проще покупать наши автомобили, мы стандартизируем нашу международную линейку и сокращаем количество комплектаций, доступных для Model S, Model X и Model 3. Мы также корректируем наши цены, в целях дальнейшего повышения доступности (наших продуктов) для покупателей", - говорится в официальном заявлении Tesla.

Tesla также снизила цену самого доступного варианта Model 3. Авто в конфигурации Standard Range Plus подешевело на тысячу долларов – до $38 990.