Последнее обновление: 11.12.2017 12:54

Tesla создает устройство искусственного интеллекта для беспилотных авто

Категории: США Tesla

Глава и основатель американской компании Tesla Илон Маск сообщил, что компания работает над созданием специальных устройств искусственного интеллекта - заказных интегральных схем - для беспилотных авто.

Об этом Маск заявил на конференции NIPS 2017 в Калифорнии, передает "Прайм".

"Хочу прояснить, что Tesla серьезно относится к искусственному интеллекту, как в области программного обеспечения, так и в области аппаратов и устройств. Мы разрабатываем заказные интегральные схемы искусственного интеллекта", - сказал Маск.

Бизнесмен и изобретатель пояснил, что один из ведущих инженеров Tesla Джим Келлер уже начал работу над созданием таких схем.

"Джим разрабатывает специальные устройства искусственного интеллекта, которые, по нашему мнению, будут лучшими в мире", - подытожил он.

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