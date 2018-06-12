В августе автопилот Tesla станет полностью автономным

В августе компания Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot, которая используется на электромобилях компании, до "Версии 9". Об этом рассказал глава компании Илон Маск в Twitter.

Отвечая на вопросы пользователя, жаловавшегося на проблемы с автопилотом (который в настоящее время считается полуавтономным), создатель Tesla рассказал, что обновление до полностью автономной версии выйдет в августе.

"Все ресурсы системы целиком и полностью ориентированы на обеспечение безопасности. С "Версией 9" наши автомобили станут полностью автономными", - написал Маск.

Однако он пока не представил никаких подробностей о системе, которая могла бы ускорить появление самоуправляемых автомобилей на дорогах Соединенных Штатов.

Маск ранее жаловался на чрезмерную концентрацию внимания на несчастных случаях с участием самоуправляемых автомобилей, заявив, что самоуправляемые автомобили будут намного безопаснее водителей-людей.

"Совершенно неправильно, что авария Tesla, которая привела к сломанной лодыжке, на первой полосе газет, а о 40 000 человек, погибших в автокатастрофах в прошлом году, почти никто не говорит", - писал Маск.

Обновление "Версия 8" было выпущено в 2016 году. И это было наиболее существенное программное обновление, которое принесло обновлённый пользовательский интерфейс, новые функции и несколько улучшений для функции самостоятельного управления Autopilot.