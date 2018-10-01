Сделка Tesla с регулятором успокоит инвесторов, но добавит козырей Минюсту США

Сделка Tesla Inc с регуляторами США поможет успокоить инвесторов, призывающих усилить контроль над главой компании Илоном Маском, хотя и сыграет на руку владельцам коротких позиций, пытающихся добиться компенсаций от компании, и Министерству юстиции США.

Согласно условиям сделки, Маск выплатит $20 миллионов штрафа и покинет пост председателя совета директоров, в то время как Tesla также обязуется выплатить $20 миллионов и назначить двух независимых директоров в совет, чтобы урегулировать обвинения, выдвинутые против главы компании Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC).

Комиссия обвиняет Маска в мошенничестве за серию твитов о возможном выводе Tesla с биржи в прошлом месяце.

Соглашение, достигнутое в субботу, все еще должно быть одобрено судом и не завершает аналогичное расследование действий Маска, проводимое Минюстом США, а также не решает вопрос с держателями коротких позиций и другими инвесторами, которые не прочь вернуть понесенные из-за инцидента потери.

Глава компании и Tesla не признали и не стали отрицать добытых Комиссией сведений, согласно условиям соглашения. Обе стороны не ответили на запросы о комментариях.

Маск пошел на сделку с регулятором после того, как советники убедили его в выгодности предлагаемых условий и сказали, что затяжное судебное разбирательство не соответствует интересам компании, сообщил источник, знакомый с условиями соглашения. Маск хотел лично выплатить штраф за Tesla, но комиссия отвергла предложение, сообщил источник.

Акции компании упали почти на 14 процентов в пятницу, день спустя после того, как комиссия завела дело против Маска.