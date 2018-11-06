Нефть дешевеет из-за послаблений США для ряда покупателей иранского сырья

Цены на нефть снизились во вторник из-за послаблений, которые Вашингтон сделал для крупнейших покупателей иранского сырья, а также на фоне опасений, что замедление роста мировой экономики может ослабить спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 10.00 снизились на 0,39 процента до $72,78.

Фьючерсы на североамериканскую смесь WTI опустились на 0,2 процента до $62,9.

Аналитики считают, что ожидания относительно замедления роста мировой экономики в ближайшие месяцы оказали давление на прогноз спроса на топливо, в то время как опасения о предложении ослабли после того, как Вашингтон позволил восьми государствам продолжать закупки иранского сырья.

Власти США разрешили Китаю, Индии, Южной Корее, Японии, Италии, Греции, Тайваню и Турции продолжать покупать сырье из ближневосточного государства на протяжении 180 дней.