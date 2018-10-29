Последнее обновление: 29.10.2018 11:37

Нефть начинает неделю в минусе, Brent выше $77

Цены на нефть снижаются утром в понедельник из-за сохраняющихся страхов по поводу замедления темпов роста мировой экономики, что грозит ударить по спросу на сырье.

К 8.59 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,44 процента до $77,28 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $67,32 за баррель, что на 0,4 процента ниже предыдущего закрытия.

По мнению аналитиков, на рынке сохраняются “медвежьи настроения” из-за признаков замедления роста мировой экономики, усилившихся вслед за падением на фондовых рынках.

При этом инвесторы сохраняют фокус на иранском факторе.

В начале ноября вступают в силу санкции США против энергетического сектора Ирана, цель которых заключается в обнулении нефтеэкспортной выручки Тегерана.

Накануне восстановления ограничительных мер на азиатском рынке наблюдается крепкий баланс спроса и предложения, о чем говорят небольшие объемы нефти, хранящейся в плавучих хранилищах у Сингапура и южного побережья Малайзии.

По данным Refinitiv Eikon, в настоящий момент на рейде стоят только четыре супертанкера по сравнению с примерно 15 в прошлом году и 40 в середине 2016 года.

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