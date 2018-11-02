Цены на нефть перешли в рост на утренних торгах пятницы

Цены на нефть восстановились в пятницу после потерь накануне на фоне надежд, что США и Китай могут в скором времени решить торговые разногласия, ослабив опасения, что замедление роста экономики может ударить по спросу на топливо.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent к 09.27 МСК выросли на 0,59 процента до $73,32 за баррель.

Фьючерсы на североамериканский сорт WTI подорожали на 0,11 процента до $63,76 за баррель.

По мнению трейдеров, цены на нефть выросли вслед за азиатскими рынками, после телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином, усиливших надежды на то, что торговые разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира будут разрешены.

ОПЕК в октябре нарастила добычу до 33,31 миллиона баррелей в сутки - максимального уровня добычи ОПЕК с декабря 2016 года -, согласно расчетам Рейтер, что на 390.000 баррелей в сутки больше по сравнению с сентябрем.