Последнее обновление: 30.10.2018 15:20

Цены на нефть снизились из-за роста предложения

Цены на нефть снизились во вторник на фоне продолжающегося ослабления мировых фондовых бирж, а также признаков роста мирового предложения нефти вопреки предстоящим санкциям США на экспорт нефти из Ирана.

К 9.36 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,13 процента до $77,24 за баррель.

Фьючерсы на североамериканский сорт WTI выросли на 0,12 процента до $67,16 за баррель.

Давление на котировки сырья оказал очередной обвал финансовых рынков в понедельник после заявлений о том, что США планирует ввести тарифы на китайские товары стоимостью $257 миллиардов, если предстоящие переговоры США и Китая не приведут к завершению торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

В знак того, что уровень предложения на рынке нефти еще высокий, нефтедобыча в трех крупнейших странах-производителях, а именно России, США и Саудовской Аравии, достигла 33 миллионов баррелей в сутки впервые с сентября, показали данные Refiniiv Eikon.

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