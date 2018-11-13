Последнее обновление: 13.11.2018 12:53

Цены на нефть снизились, Трамп выступил против планов ОПЕК сократить добычу

Цены на нефть опустились более чем на 1 процента во вторник, после того как президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не сокращать уровень предложения сырья.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 10.20 снизились на 0,97 процента до $69,44.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI опустились на 0,77 процента до $59,16.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил в понедельник, что участники Организации стран-нефтеэкспортеров согласились с необходимостью сократить добычу примерно на 1 миллион баррелей нефти в декабре, чтобы предотвратить перенасыщение рынка.

Однако Трамп не согласен с риторикой саудовского министра.

“Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не сократят добычу. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из предложения”, - заявил президент на своей странице в Твиттере.

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