Цены на нефть продолжают снижение после падения на 7% во вторник

Нефтяные рынки ослабли в среду, расширив 7-процентное снижение предыдущей сессии, так как инвесторов беспокоят рост предложения и угроза ухудшения спроса.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 10.07 снизились на 0,09 процента до $65,41.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI опустились на 0,40 процента до $55,47.

Основные факторы давления на котировки - рост предложения и усиливающиеся опасения о замедлении роста мировой экономики.

Добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях в США, как ожидается, достигнет в декабре рекордной отметки в 7,94 миллиона баррелей в сутки, сообщило во вторник Управление энергетической информации США.

Большинство аналитиков ожидают, что нефтедобыча в США превысит 12 миллионов баррелей в сутки в первой половине 2019 года.

Запасы нефти в США выросли на 7,8 миллиона баррелей за неделю по 2 ноября, согласно опубликованным во вторник данным Американского института нефти.

Данные Управления энергетической информации будут опубликованы в среду в 18.30 МСК.