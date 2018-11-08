Цены на нефть стабильны на фоне рекордного роста добычи в США, импорта в Китай

Цены на нефть были стабильны в четверг, хотя находились под давлением, так как США стали лидером в нефтедобыче после роста производства до рекордного максимума, но новости о том, что импорт в Китай готовился показать очередной рекордный рост, поддержали котировки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 9.56 выросли на 0,29 процента до $72,28.

Фьючерсы на североамериканскую смесь WTI поднялись на 0,18 процента до $61,85.

Добыча в США составила 11,6 миллиона баррелей в сутки на неделе, завершившейся 2 ноября, показали данные Управления энергетической информации (EIA) в среду.

EIA также ожидает, что уровень производства превысит 12 миллионов баррелей в сутки к середине 2019 года, в основном за счет роста сланцевой добычи.

Импорт нефти в Китай в октябре вырос на 32 процента по сравнению с прошлым годом до 40,80 миллиона тонн или 9,61 миллиона баррелей в сутки, тогда как в сентябре уровень импорта составил 9,05 миллиона баррелей в сутки, показали данные Главного таможенного управления Китая.