Последнее обновление: 25.10.2018 12:55

Нефть дешевеет вместе с мировыми площадками, Brent ниже $76

Цены на нефть снижаются утром в четверг в условиях распродажи на мировых фондовых рынках, а также из-за страхов по поводу спроса на сырьё.

К 9.25 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,58 процента до $75,73 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $66,42 за баррель, что на 0,6 процента ниже предыдущего закрытия.

С начала октября североамериканский бенчмарк подешевел практически на 10 процентов, Brent – почти на 9 процентов.

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют последовательный рост запасов сырья в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,3 миллиона баррелей до 422,79 миллиона.

При этом добыча нефти в США в обзорный период осталась на уровне 10,9 миллиона баррелей в сутки, следует из данных.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование