Последнее обновление: 24.10.2018 15:15

Цены на нефть малоподвижны после падения накануне, Brent ниже $77

Цены на нефть малоподвижны на торгах в среду после резкого снижения в ходе предыдущей торговой сессии, вызванного ослаблением страхов по поводу предложения сырья.

К 9.45 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,08 процента до $76,50 за баррель.

Фьючерсные контракты на североамериканскую нефть WTI торговались по $66,38 за баррель, что на 0,08 процента ниже предыдущего закрытия.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал накануне, что Эр-Рияд предпримет необходимые меры для удовлетворения спроса потребителей в условиях антииранских санкций.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана в попытке свести доходы Ирана от экспорта нефти к нулю.

Санкции против иранского энергетического сектора вступают в силу 4 ноября.

По словам источников, китайский Bank of Kunlun с ноября может прекратить вести операции с Ираном из-за санкций.

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