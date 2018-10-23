Нефть начинает торги в минусе, сохраняя фокус на комментариях Саудовской Аравии

Цены на нефть снижаются утром во вторник на фоне заверений Саудовской Аравии выполнять “конструктивную и ответственную роль” на энергетических рынках.

К 8.53 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,44 процента до $79,48 за баррель.

Фьючерсные контракты на североамериканскую нефть WTI торговались по $69,15 за баррель, что на 0,3 процента ниже предыдущего закрытия.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, Эр-Рияд скоро увеличит добычу нефти до 11 миллионов баррелей в сутки по сравнению с текущими 10,7 миллиона баррелей в сутки.

Он также добавил, что резервные производственные мощности Саудовской Аравии позволяют ей вывести добычу на уровень 12 миллионов баррелей нефти в сутки.

В начале ноября вступают в силу санкции США против энергетического сектора Ирана: ожидания выпадения с рынка значительных объёмов иранского сырья вкупе с сокращением резервных производственных мощностей подтолкнули аналитиков J.P. Morgan повысить прогноз цены маркера Brent на $20,50 за баррель до $83,50 за баррель в 2019 году.

В то же время эксперты Eastport считают, что нефтяные цены могут снизиться в ближайшие месяцы под давлением рекордной добычи в США.