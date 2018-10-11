Нефть дешевеет вместе с фондовыми индексами, рост запасов в США также давит на рынок

Цены на нефть в четверг опустились до двухнедельных минимумов из-за роста запасов сырья в США, а также в условиях снижения на фондовых рынках.

К 9.37 фьючерсы на североморскую смесь Brent снизились на 1,37 процента до $81,95 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $72,22 за баррель, что на 1,3 процента ниже предыдущего закрытия.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 9,7 миллиона баррелей до 410,7 миллиона, тогда как аналитики предсказывали прирост на 2,6 миллиона баррелей.

Инвесторы будут ждать официальную статистику Управления энергетической информации (EIA), выходящую вечером в четверг.