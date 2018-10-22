Нефть начинает новую неделю в плюсе перед восстановлением санкций против Ирана

Цены на нефть умеренно растут утром в понедельник, сохраняя поддержку от санкций США против Ирана, но дальнейший подъём ограничен страхами по поводу спроса на сырьё из-за торговых войн.

К 9.24 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,54 процента до $80,21 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $69,34 за баррель, что на 0,32 процента выше предыдущего закрытия.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана в попытке свести доходы Ирана от экспорта нефти к нулю.

Санкции против энергетического сектора Ирана вступают в силу 4 ноября.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал накануне Рейтер, что в этот раз импортёрам иранского сырья будет сложнее получить санкционные послабления, чем при администрации Барака Обамы.

Во время последнего раунда санкций (2012 - начало 2016 года) Иран, пусть в меньших объёмах, но продолжал экспортировать нефть. Поставки держались на уровне около 1 миллиона баррелей в сутки и в основном шли клиентам в Азии, в том числе в Японию, Южной Корею, Индию, Китай и Турцию.

В большинстве случаев послабления предоставлялись взамен на обещания постепенно снизить закупки сырья у Тегерана.