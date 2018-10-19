Нефть начинает торги в плюсе после снижения накануне

Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу, получая поддержку от хорошей китайской статистики, но дальнейший подъём ограничен утихнувшими опасениями по поводу предложения сырья на мировом рынке.

К 9.22 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,50 процента до $79,69 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $68,96 за баррель, что на 0,45 процента выше предыдущего закрытия.

Цена ноябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 520,5 юаня за баррель.

Китай в сентябре увеличил переработку нефти до 12,49 миллиона баррелей в сутки с выходом ряда независимых НПЗ из ремонта, показали в пятницу данные Национального бюро статистики.

При этом экономика Китая в третьем квартале выросла только на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало минимальным значением с 2009 года.

Квартальная статистика Китая усилила опасения инвесторов относительно последствий торговой войны Вашингтона и Пекина для китайской экономики и, как следствие, спроса на нефть в стране.

Среди других факторов давления на нефтяные котировки аналитики называют утихнувшие страхи игроков рынка по поводу уровня предложения сырья, учитывая рост запасов сырья в США и сохранение, пусть и в меньших объёмах, экспорта нефти из Ирана.