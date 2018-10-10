Цены на нефть перешли к снижению после ухудшения прогнозов МВФ

Цены на нефть снизились в среду после того, как Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики, однако котировки получили поддержку из-за приближающегося к Флориде урагана Майкл, приведшего к сокращению добычи в Мексиканском заливе примерно на 40 процентов.

Фьючерсы на нефть сорта Brent в 9.47 МСК торговались по $85,01 против $85,00 за баррель при закрытии во вторник.

Фьючерсы на североамериканский сорт WTI торговались по $74,87 против $74,96 за баррель.

Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2018 и 2019 годы во вторник, что может привести к ослаблению спроса на нефть и нефтепродукты.

Добыча нефти на шельфе в Мексиканском заливе в США снизилась примерно на 40 процентов во вторник в связи с эвакуациями и закрытиями платформ из-за надвигающегося урагана Майкл.

Компании приостановили производство около 670.800 баррелей нефти в сутки и 726 миллионов кубических метров природного газа к полудню вторника, согласно данным Бюро по надзору в сфере экологической безопасности и охране окружающей среды.