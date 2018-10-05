Нефть начинает торги в плюсе после снижения накануне

Цены на нефть растут утром в пятницу после снижения в ходе предыдущей торговой сессии.

В 8.40 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,51 процента до $85,01 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $74,85 за баррель, что на 0,7 процента выше предыдущего закрытия.

Основным фактором поддержки нефтяных котировок остаются ожидания ограничения предложения сырья из-за санкций США против Ирана.

Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

По мнению аналитиков Jefferies, в настоящий момент на рынке достаточно нефти, чтобы удовлетворить спрос, но мировые резервные мощности по добыче находятся на рекордно низком уровне, поэтому рынку будет не под силу справиться с дополнительными перебоями в поставках сырья, что может привести к дальнейшему росту цен.