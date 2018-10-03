Цены на нефть малоподвижны на утренних торгах

Цены на нефть малоподвижны утром в среду, сохраняя поддержку от антииранских санкций, но дальнейший подъём сдерживают крепкий доллар и рост добычи сырья в США.

К 8.30 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,09 процента до $84,88 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $75,27 за баррель, что на 0,05 процента выше предыдущего закрытия.

Оба бенчмарка на этой неделе обновили 4-летние максимумы, а с середины августа выросли в цене примерно на 20 процентов за баррель Brent и 17 процентов – WTI.

Среди факторов давления на нефтяные котировки аналитики называют крепкий доллар и рост предложения американской нефти. (tmsnrt.rs/2egbfVh)

Производство нефти в США выросло до 11,1 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на треть с середины 2016 года. По прогнозу Barclays, нефтедобыча в США составит 11,3 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.

На дальнейшую динамику нефтяных котировок будет влиять статистика Управления энергетической информации (EIA) о недельных запасах сырья в США, выходящая в среду вечером.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю увеличились на 907.000 баррелей до 400,9 миллиона.