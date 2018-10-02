Нефть у многолетних максимумов за счет санкций против Ирана, Brent выше $85

Цены на нефть утром вторника остаются вблизи 4-летних максимумов, достигнутых в ходе предыдущей торговой сессии за счет санкций США против Ирана.

К 8.35 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,12 процента до $85,08 за баррель.

Накануне баррель Brent поднимался до $85,45 впервые с ноября 2014 года.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $75,6 за баррель, что на 0,4 процента выше предыдущего закрытия.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортеров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

Как показали данные Refinitiv Eikon, морской экспорт нефти из Ирана в сентябре опустился до минимального уровня с середины 2016 года – 1,9 миллиона баррелей в сутки.

Объем чистых длинных позиций по контрактам Brent сегодня близок к 500 миллионам баррелей, а значит, хедж-фонды ставят на дальнейшее удорожание европейского эталона из-за сомнений насчет способности и желания Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран компенсировать выпадение с рынка иранских баррелей, считает аналитик Рейтер Джон Кемп. (tmsnrt.rs/2OvBJTE)

При этом он не исключает краткосрочного отскока котировок, если инвесторы решат зафиксировать прибыль.