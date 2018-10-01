Последнее обновление: 01.10.2018 13:50

Нефть начинает IV квартал ростом, Brent выше $83 впервые с ноября 2014 года

Цены на нефть обновили 4-летние максимумы на торгах в понедельник за счёт санкций США против Ирана.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись утром на 0,53 процента до $83,17 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $73,51 за баррель, что на 0,35 процента выше предыдущего закрытия.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

По прогнозу аналитиков банка ANZ, антииранские санкции могут подтолкнуть нефтяные цены до $100 за баррель.

Аналогичного мнения придерживается Стивен Иннес из Oanda.

“С вступлением в силу санкций 4 ноября с рынка уйдут около 1,5 миллиона баррелей иранской нефти в сутки. Если игроки рынка почувствуют, что мощности по добыче Саудовской Аравии ограничены уровнем 10,5 миллиона баррелей в сутки... цены на нефть взлетят до $100 за баррель, что будет оправданно”, – считает он.

Среди других факторов поддержки эксперты в отрасли называют стагнацию буровой активности в США.

Число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе снизилось на 3 штуки до 863, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

По итогам третьего квартала рост составил пять буровых, что стало самым слабым показателем с четвёртого квартала 2017 года.

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