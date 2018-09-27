Нефть дорожает, иранский фактор продолжает поддерживать рынок

Цены на нефть растут утром в четверг, так как инвесторы переключили внимание на санкции США против Ирана и связанную с ними перспективу дефицита предложения сырья на мировом рынке.

К 8.30 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,90 процента до $82,07 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $72,38 за баррель, что на 1,13 процента выше предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 547,6 юаня за баррель.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

Как показали данные судовой статистики, экспорт нефти из Ирана в сентябре опустился примерно до 2 миллионов баррелей в сутки по сравнению с пиком текущего года на уровне около 3 миллионов баррелей в сутки.

Фьючерсные контакты на нефть Oman на Дубайской товарной бирже (DME) накануне поднимались выше $90 за баррель в ожидании ограничения предложения сырья из стран Ближнего Востока.

В то же время добыча нефти в США на прошлой неделе выросла до рекордных 11,1 миллиона баррелей в сутки, показали данные Управления энергетической информации (EIA).

Запасы сырья в США в обзорный период увеличились на 1,85 миллиона до 395,99 миллиона.