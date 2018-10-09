Нефть начинает торги в плюсе после снижения накануне

Цены на нефть растут утром во вторник после снижения в ходе предыдущей торговой сессии, спровоцированного фиксацией прибыли.

К 8.52 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,60 процента до $84,41 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $74,62 за баррель, что на 0,44 процента выше предыдущего закрытия.

Цена ноябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 580,5 юаня за баррель.

Хедж-фонды начали фиксировать прибыль после мощного ралли на нефтяном рынке ещё до того, как появились сообщения об увеличении добычи сырья Саудовской Аравией и возможных санкционных послаблениях США для импортёров нефти из Ирана, считает аналитик Рейтер Джон Кемп.

За торговую неделю, завершившуюся 2 октября, спекулянты сократили объём чистых длинных позиций в контрактах на нефть Brent на 14.398 до 481.945, следует из статистики ICE.

Нетто-лонг по контрактам на Brent снизился впервые за шесть недель. В период с 21 августа хедж-фонды увеличили объём чистых длинных позиций в контрактах на европейский маркер на 172 миллиона баррелей до максимально высокого уровня с конца мая.