Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара, роста добычи в США

Цены на нефть снижаются утром во вторник на фоне укрепления доллара, а также под давлением стремительно растущей добычи сырья в США.

К 9.33 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,65 процента до $69,01 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $64,89 за баррель, на 1,02 процента ниже предыдущего закрытия.

Упрямый рост нефтедобычи в США по-прежнему является одним из основных факторов, сдерживающих подъем рынка, говорят аналитики.

По расчетам Минэнерго США, объем производства сырья в стране увеличился более чем на 17 процентов с середины 2016 года и в настоящий момент находится на уровне 9,88 миллиона баррелей в сутки.

Большинство отраслевых экспертов сходятся в прогнозах относительно того, что добыча нефти в США уже скоро преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки, учитывая активность бурения сланцев.

На прошлой неделе число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло на 12 штук до 759, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Укрепление доллара также сыграло против рынка.

Доллар к 8.40 вырос на 0,13 процента к корзине основных валют, до 89,392 пункта, отойдя от значения 88,43 пункта, достигнутого на прошлой неделе - минимального уровня с декабря 2014 года.