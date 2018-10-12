Последнее обновление: 12.10.2018 18:00

Беларусь и Россия будут обсуждать компенсацию $2 млрд. потерь от налогового маневра

Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли России лишит Беларусь скрытой субсидии в $2 млрд. В этой связи с 1 ноября начнутся российско-белорусские переговоры по выработке механизма компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в РФ.

"Мы с Козаком будем встречаться. С 1 ноября - первый тур на уровне вице-премьеров. До этого рабочие группы будут работать", - сообщил сегодня вице-премьер Игорь Ляшенко.

Он также сказал, что Беларусь до завершения налогового маневра в России не собирается диверсифицировать источники поступления нефти в страну.

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