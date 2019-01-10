Лукашенко предложил компенсировать налоговый маневр за счет Прибалтики

Лукашенко предложил компенсировать потери от введения налогового маневра в нефтяной отрасли России за счет альтернативных поставок нефти через прибалтийские страны. Таким образом, он отреагировал на отсутствие договоренности с РФ по данному вопросу, которую планировалось достичь еще до 1 января 2019 года.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики", - сказал сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

По его словам, такие нефтепродукты странам Балтии обойдутся дешевле, нежели текущие поставки по мировым ценам.

"Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане", - добавил он, запретив обсуждать возможность кмпнсации потерь от налогового маневра в нефтяной сфере РФ за счет «наших людей».

"…хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени. По крайней мере в этом, будущем году вообще нет никаких проблем, даже если бы мы ничего не компенсировали", продолжил белорусский правитель.

"Потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму: при $70 за баррель это будет около $400 млн. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли $3,6 млрд. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд", - заявил Лукашенко.

"Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией. Я это и президенту РФ сказал, как бы это ни было больно и прискорбно, и повторяю это публично, и довожу до вашего сведения как поручение президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью. Мы ничего не можем потерять», - потребовал он.

По его словам, заработать дополнительные $400 млн для Беларуси не проблема.

"По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой. Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - заключил Лукашенко.