Модернизация нефтеперерабатывающих предприятий будет выполнена - Семашко

Модернизация нефтеперерабатывающих предприятий будет выполнена. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на совместном заседании двух палат парламента.

"В результате модернизации ОАО "Нафтан" и "Мозырский НПЗ" будут иметь мощности по переработке 12 млн т нефти в год каждое. Кроме того, они выйдут на глубину переработки не ниже 90% и выход светлых продуктов не менее 70%. Это высший пилотаж в нефтепереработке. Если бы сегодня модернизация была завершена, то она давала бы $50-60 дополнительной прибыли на каждой тонне. Для сравнения: чтобы НПЗ работать, обслуживать кредиты, достаточно иметь прибыль $30-35 на тонне", - отметил Семашко.

По его словам, стоимость модернизации "Нафтана" составляет около $1,6 млрд. "Ставим задачу 7 ноября 2019 года завершить строительно-монтажные и монтажные работы, к середине 2020-го выйти на проектную мощность", - рассказал заместитель премьер-министра.

Что касается "Мозырского НПЗ", то проект по его модернизации стоит более $1,7 млрд. "Мы должны закончить все строительно-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы к концу 2018 года, к середине 2019-го выйти на проектную мощность", - констатировал Владимир Семашко.

"У меня нет сомнений, что мы задачу по модернизации нефтеперерабатывающих предприятий выполним", - подытожил вице-премьер на совместном заседании двух палат белорусского парламента.