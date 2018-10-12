РФ перечислила Беларуси $263 млн за "перетаможку" нефти

Россия 11 октября перечислила Беларуси $263 миллиона за “перетаможку” нефти, сообщил в пятницу вице-премьер Игорь Ляшенко.

“Уже деньги все вчера поступили”, - сказал Ляшенко, которого цитирует Reuters.

С 2017 года белорусский бюджет получает поступления от пошлин за экспорт 6 миллионов тонн российской нефти, но с июля этого года Москва приостановила выплату средств от таможенных пошлин из-за спора о реэкспорте нефтепродуктов.

В среду Минск и Москва договорились об индикативных балансах поставок нефтепродуктов. Москва ввела запрет на экспорт в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов, за исключением небольших объемов специфических нефтепродуктов, которые необходимы для белорусской нефтехимии.

Ляшенко сказал, что Минск устраивает подписанное два дня назад соглашение.

“Все потребности белорусской стороны, нефтехимии удовлетворены”, - сказал вице-премьер.