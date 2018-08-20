Беларусь за 6 месяцев 2018 года импортировала 9,088 млн. тонн нефти, что всего на 1 тыс. тонн больше, чем за январь-июнь 2017 года.

В денежном выражении импорт нефти в январе-июне 2018 года обошелся стране в $3,427 млрд., что на 37,2% дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднеконтрактная цена за 6 месяцев 2018 года составила $377,087 за тонну, в то время как годом ранее она составляла $274,449 за тонну. Весь объем нефти был импортирован из РФ.

За 6 месяцев 2018 года Беларусь импортировала 2,19 млн. тонн нефтепродуктов на 861,728 млн. долларов, что на 52,1% больше в количественном и на 85,3% дороже в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе из России было ввезено 2,11 млн тонн нефтепродуктов на сумму 807,895 млн. долларов, что на 49,4% больше и 83,4% дороже по сравнению с 6 месяцами 2017 года.

Импорт российского природного газа за январь-июнь 2018 года вырос на 4,7% до 10,1 млрд кубометров и обошелся стране в $1,34 млрд, что на 4,5% дешевле по сравнению с 2017 годом.