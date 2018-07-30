Последнее обновление: 30.07.2018 16:49

"Белоруснефть" построила еще одну поисковую скважину в Ямало-Ненецком автономном округе

На Метельном месторождении завершилось бурение поисковой скважины № 829. Планы по ее строительству зависели от результатов сейсморазведочных работ, обработки и переинтерпретации полевых материалов, полученных на Известинском лицензионном участке.

Напомним, что в 2015 г. специалисты БелНИПИнефть детализировали геологическое строение месторождений, выделили перспективные с точки зрения наличия углеводородов структуры – для глубокого бурения.

В качестве одной из них стала Восточно-Метельная. В результате бурения скважины № 828 была открыта газоконденсатная залежь БП7/2 Метельного месторождения. Из скважины получили приток более 350 тыс. куб. м газа и более 30 куб. м газоконденсата в сутки.

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