Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 ноября 2018 года

Беларусь с 1 ноября 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба правительства РБ со ссылкой на постановление №768 от 25 октября 2018 года.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена со $137,5 до $152 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $75,6 до $83,6 за 1 т, на товарные бензины - с $41,2 до $ 45,6 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $45,6 за 1 т (была $41,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.