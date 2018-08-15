Последнее обновление: 15.08.2018 15:46

Беларусь рассчитывает на решение вопросов в нефтяной сфере с Россией

Беларусь рассчитывает на решение вопросов в нефтяной сфере с Россией, заявил сегодня первый вице-премьер РБ Василий Матюшевский.

"Переговоры идут на уровне вице-премьеров (Владимир Семашко и Дмитрий Козак), которые курируют эту тему. Думаю, в ближайшее время мы до общественности доведем, о чем мы с российской стороной договорились", - сказал Василий Матюшевский, которого цитирует БелТА.

"Нет никакой угрозы. Есть подписанное соглашение, которое выполняется сторонами. Что касается взаимных вопросов, соответствующие вице-премьеры найдут решение всех непростых вопросов", - считает он.

В минувшую пятницу Reuters сообщил о планах РФ запретить экспорт нефтепродуктов и СПГ в Беларусь с 4-го квартала текущего года.

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