Последнее обновление: 21.09.2018 16:57

Путин предложил Лукашенко сверить часы в энергетике и с/х

В Сочи началась встреча Лукашенко и Путина в расширенном составе. Как сообщают российские СМИ Путин тепло поприветствовал белорусскую делегацию в своей резиденции Бочаров ручей.

По его словам, на прошлой встрече с Лукашенко в Сочи речь шла о текущих делах, перспективах развития как двусторонних отношений, так и интеграционных объединений, в которые входят Беларусь и Россия.

"Договорились о том, что мы встретимся в более широком составе. Тем более в правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам. Некоторые вопросы доурегулировать", - сказал Путин.

"Совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над "i" поставить", - добавил он.

"Мы четко выполняем свои договоренности, обязательства, как белорусы, так и россияне, мы с вами, естественно. Вы правильно сказали: мы договорились встретиться здесь в более широком кругу. Именно в этом кругу. Должен сказать вам, что как белорусы, так и россияне очень серьезно поработали после этого. Мне премьер докладывал после встречи с премьер-министром России - очень интересные есть выходы на решение многих вопросов. И если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что до конца года практически все вопросы развяжем", - отрапортовал в свою очередь Лукашенко.

"Они не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее их надо решать. И многое сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере. Проблем особых с решением вопросов я не вижу", - добавил белорусский правитель.

Российские источники утверждают, что встреча началась на полтора часа позже из-за опоздания Путина. Лукашенко отказался общаться с прессой как до начала, так и после окончания мероприятия.

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