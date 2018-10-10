В Берлине частично запрещено движение дизельных авто

Суд по административным делам в Берлине распорядился ввести запрет на движение в ряде районов германской столицы дизельных автомобилей с выбросами оксидов азота, превышающими нормы. Не позднее конца июля 2019 года власти Берлина должны ввести в действие соответствующий запрет не менее чем на 11 отрезках крупных городских улиц, заявил вчера судья Ульрих Мартике.

Запрет коснется легковых и грузовых автомобилей с дизельными двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5 и будет действовать на 11 крупных улицах Берлина.

В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям городов Германии запрещать въезд дизельных машин. Это сделано, чтобы снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС. Первым этим правом воспользовался Гамбург, закрыв в мае два участка для проезда дизелей. Позже запреты были также введены в Ахене и Франкфурте-на-Майне.

"Дизельный вопрос" вызывает острые дискуссии в Германии. С одной стороны, экологи, эксперты, а также ряд политиков выступают за ужесточение законов в отношении дизельных автомобилей. С другой, запрет на въезд дизельных машин в города затрагивает интересы сотен тысяч немецких автовладельцев.