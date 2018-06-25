На немецком автобане будут трижды в день ездить грузовики без водителей

В Германии на автобане A9 между Мюнхеном и Нюрнбергом будут совершать по три поездки в день беспилотные грузовики, перевозящие грузы логистической компании Schenker - "дочки" немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

Старт новому проекту дали в понедельник, 25 июня, министр транспорта ФРГ Андреас Шойер, глава автомобильного концерна MAN Йоахим Дрез и руководители Deutsche Bahn Александер Долль и Сабина Йешке.

Проект станет первым в мире опытом использования на практике грузовых автоколонн всего с одним водителем. На дистанции 15 метров от управляемого водителем первого грузовика с прицепом будет следовать второй, которым будет управлять компьютер. Минимальное расстояние между обычными грузовиками на немецких автобанах составляет 50 метров.

По словам министра министр транспорта ФРГ Андреас Шойер, такой метод позволит сделать грузоперевозки менее опасными, повысить их рентабельность и сократить вред для окружающей среды. Движение в воздушной струе, создаваемой впереди идущим грузовиком, сокращает на 10 процентов расход горючего, то есть экономит примерно три литра дизельного топлива на каждые 100 километров, указал в свою очередь Александер Долль.

Кроме того, такие колонны требуют меньше места на переполненных дорогах. Автоматизированные колонны из двух грузовиков с прицепами будут занимать вместо 90 метров лишь 40 метров, отметил Долль. Повышается и безопасность на дорогах, поскольку компьютер реагирует за тысячные доли секунды на изменение ситуации, добавил он.

Вместе с тем в автоматически управляемых грузовиках в качестве мер предосторожности будет сидеть водитель, который в любой момент сможет взять управление на себя. Проект рассчитан до конца 2019 года.