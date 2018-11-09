Автоконцерны в ФРГ помогут переоснастить старые дизели

Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер и немецкие автоконцерны достигли компромисса по вопросу о переоснащении старых дизельных автомобилей. Немецкая автопромышленность сделала очень большой шаг навстречу, сообщил Шойер по результатам переговоров с главами крупнейших автоконцернов в четверг, 8 ноября, в Берлине.

Конкретно автостроительные концерны, по словам Шойера, обещали оказать дополнительную финансовую поддержку владельцам старых дизельных машин в размере до 3 тысяч евро на автомобиль. Эта помощь, однако, может быть оказана лишь в тех 15 городах Германии, где допустимые нормы содержания двуокиси азота в воздухе превышены особенно сильно.

Эта помощь будет предложена тем клиентам, которые не воспользовались денежными премиями автоконцернов за обмен автомобиля на более экологически чистую модель. Автоконцерны уже предлагают клиентам более высокие скидки, если они меняют свой автомобиль на более новый, отметил Шойер.

В случае если автомобилисты не захотят воспользоваться этой опцией, автоконцерны VW и Daimler готовы доплачивать за переоборудование старого двигателя уже не по 2400, как ранее, а по 3000 евро за автомобиль. Андреас Шойер, однако, отметил, что пока неясно, в какие сроки машины могут быть переоборудованы, поскольку техническая база для осуществления таких работ пока отсутствует. Министр выразил мнение, что, по всей видимости, это станет возможно нескоро, к тому же абсолютно неясно, сколько такое переоборудование может стоить.

Что касается BMW, то этот автоконцерн не считает переоборудование старых дизелей разумной опцией. Он, однако, намерен обеспечить мобильность владельцев автомобилей с экологическим стандартом Евро-5 после 2020 года с помощью пакета мер на сумму до 3000 евро.