Немецкие заказы на машиностроение продолжили сокращаться в октябре

Заказы немецких производителей машин и оборудования возобновили тенденцию к снижению в октябре, поскольку клиенты по-прежнему очень неохотно делают новые инвестиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Ассоциации предприятий машиностроительной отрасли (VDMA).

В октябре общий объем заказов снизился на 9% в реальном выражении в годовом исчислении, что стало вторым месяцем подряд после одноразового роста в августе, прервав более чем годовой ряд падений.

Незначительный рост внутренних заказов на 3% был компенсирован падением иностранных заказов на 14%.

В менее волатильном трехмесячном периоде с августа по октябрь объем заказов снизился на 3%, причем внутренние заказы упали на 7%, а иностранные – на 1%.

По данным VDMA, за первые 10 месяцев этого года заказы упали на 8% в целом.