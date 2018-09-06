Премьер РБ мечтает урегулировать трения с РФ до встречи Лукашенко-Путин

Премьер Беларуси Сергей Румас надеется к белорусско-российским переговорам на высшем уровне с участием президентов и членов правительств урегулировать спорные вопросы между двумя странами в части экономических отношений.

Об этом Румас заявил сегодня, сославшись на предварительную договоренность с премьером РФ Дмитрием Медведевым. Встреча Лукашенко-Путин состоится 21 сентября и на всё-про- всё у Румаса и его коллег есть 2 недели.

«У нас очень широкая повестка дня и много тех вопросов, которые мы бы хотели обсудить и, главное, поставить точку, а не многоточие в этих вопросах. Мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что вице-премьеры по направлениям проработают эти вопросы для того, чтобы, может, какие-то мелкие и понятные для обеих сторон вопросы не выносить на суд президентов, как нерешенные, а сразу по ним принять решение", - сообщил Румас.

"Сегодня Михаил Иванович Русый со своим коллегой встречается в Москве. Игорь Викторович Петришенко 13-14 сентября договорился о встрече в Москве. Игорь Васильевич Ляшенко каждую неделю встречается со своим коллегой. Думаю, что уже после 15 сентября у нас будут конкретные договоренности, которые мы вместе с Дмитрием Анатольевичем сможем каким-то образом закрепить", - выразил надежду премьер.

Он подтвердил, что стороны обсуждают вопрос внешнего финансирования РБ, включая необходимость рефинансирования кредита в $1 млрд. и двух траншей ЕФСР на $400 млн.

"Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с Российской Федерацией. Мы сегодня работаем над обсуждением этого вопроса", - сказал Румас, которого цитируют государственные СМИ.