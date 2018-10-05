Лукашенко: Самолет для нас – больше не оружие

Военные самолеты больше не являются предметом интереса для белорусских ВВС, стране нужны беспилотники, заявил сегодня главный авиатор страны А.Лукашенко, устроив осмотр образцов современного оружия на полигоне в Ивацевическом районе.

"Самолет для нас уже не оружие», - заявил Лукашенко.

"Нужны беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие (мы его создали - свою ракету). Если кому-то захочется с нами повоевать, он подумает, что в окно получит эту ракету. Ну и силы специальных операций надо оснастить так, чтобы они могли воевать на своей территории. И если кто-то посмеет, значит (мы не скрываем это), диверсионные группы нанесут удар и на той территории, с которой последует нападение на Беларусь", - устрашающе продолжил он.

Тема понятна: самолеты страна не производит, а на закупку новых денег нет. Но у Лукашенко есть свое объяснение.

«Любой самолет на взлете видят натовцы. Поразить сегодня самолет, уничтожить никаких проблем нет. Они могут, и мы можем. Мы видим за тысячу километров любой самолет, который поднимается на аэродроме", - открыл секрет Полишинеля белорусский правитель.

Любой самолет на взлете и НАТО и СССР могли запросто засечь еще в 80-е прошлого столетия. Но ведь нужны беспилотники, которые страна собирать может из импортных комплектующих. Но разве это реклама ?

"Мы тут собрались не для того, чтобы кому-то грозить или развернуть какую-то пиаровщину. Это наша обыденная жизнь", - заявил Лукашенко.

«Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска. Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность. И под эти войска - силы специальных операций и прочие - мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо", - продолжил он.

Кстати, свои авианосцы Беларусь тоже не планирует производить, потому что нет своих самолетов.

«Нам не нужны авианосцы, мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение", - сказал Лукашенко.