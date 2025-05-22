В Литве предлагают криминализировать подрывную деятельность

Директор Департамента государственной безопасности Литвы (VSD) Ремигиюс Бридикис призвал политиков вернуться к предложению, которое литовская разведка впервые озвучила почти десять лет назад, – криминализировать подрывную деятельность.

По его мнению, Литве "по крайней мере нужно пересмотреть правовую базу".

"Эти новые угрозы, растущая напряженность и цели враждебных государств никуда не исчезают – они становятся сложнее. Основная мысль, которую мы тогда озвучили, была в том, что нужно искать способы криминализировать подрывную деятельность", – сказал Ремигиюс Бридикис, которого цитирует литовский вещатель LRT.

По словам главы спецслужбы, подрывная деятельность может включать распространение дезинформации, организацию саботажа и помощь враждебному государству в действиях против Литвы.

Идею криминализации подрывной деятельности впервые публично озвучил Дарюс Яунишкис, тогдашний директор VSD, в 2016 году.

В последние годы литовские и другие западные спецслужбы фиксируют рост саботажной активности со стороны России.