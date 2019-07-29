Лукашенко потребовал роста зарплаты «не ради выборов»

Лукашенко, проводя сегодня, 29 июля 2019 года, очередную серию кадровых назначений, потребовал от местных органов власти обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы.

"Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной - везде это не сделаешь, - то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть», - подчеркнул Лукашенко.

«Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя", - продолжил белорусский правитель.

«Пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут. Люди это видят. Надо обратить внимание руководителей, что зарплата - это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост", - сказал Лукашенко.