Лукашенко оценил демократию в Украине - «дальше некуда»

Диктатура в Беларуси - просто нереальна, заявил сегодня Лукашенко, объяснив свой тезис не Конституцией, а географическим окружением страны.

"Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси - это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляет, - это смехотворно. Но порядок в стране всегда был, и он будет", - заявил сегодня Лукашенко, которого цитируют официальные источники.

"Я уже говорил, что внимательно отслеживаю реакцию общества на мои решения. Да и у меня уже давно выработалась привычка с первых дней ориентироваться на то, какого мнения люди о том курсе, который проводится в стране", - добавил он.