Лукашенко: Нам не нужны никакие военные базы

Будет ли на территории Беларуси размещена российская военная база или не будет - Лукашенко не видит в этом никакой разницы, добавляя при этом, что стране не нужны чужие военные базы.

"… на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств... Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены", - заявил сегодня белорусский правитель на встрече с группой американских аналитиков.

"Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет", - продолжил он.

"Поэтому нам не нужны никакие базы. Если они нужны будут, мы об этом скажем честно", - заявил Лукашенко.

По его словам, если НАТО будет продолжать "запугивать", размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное.

"Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение. Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую".

"…Но защищаться, если нужно, мы будем не так, как в былые времена. Вы знаете, что мы потеряли в последней войне каждого третьего. Кстати, воевали вместе с вами против фашизма", - сказал Лукашенко.