Лукашенко обещает ответить интернету

Лукашенко пообещал в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете. Обещание прозвучало сегодня на совещании, в ходе которого чиновники изложили свой взгляд на новое руководство страны.

"Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать", - заявил Лукашенко.

Он поручил аккумулировать все эти заявления, как мелкие, так и крупные, объединить по тематике и представить к исходу дня.

"Чтобы я мог ответить людям, которые пытаются бросить камень в огород тех решений, которые мною принимаются", - добавил белорусский правитель.

Вместе с тем, Лукашенко утверждает, что 90% отзывов о его деятельности носят положительный характер.

«Я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплинку поднимать в наших рядах. И это будет сделано незамедлительно", - оправдал он свои грядущие шаги.