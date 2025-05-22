Последнее обновление: 22.05.2025 11:22

Финляндия возвела первые 35 км забора на границе с Россией

Финляндия завершила строительство первых 35 километров забора, который она возводит на закрытой восточной границе с Россией, чтобы остановить мигрантов. Об этом агентству Reuters сообщили в финской Пограничной службе.

Финляндия начала строительство забора на российской границе в 2024 году в ответ на миграционное давление, инспирированное Москвой.

Забор призван сдержать мигрантов, стремящихся попасть в Финляндию из России за пределами пунктов пропуска. Он состоит из металлических секций высотой 3,5 метра, увенчанных метровой колючей проволокой, и оснащен камерами, датчиками, громкоговорителями и световыми сигналами.

"Пограничный барьер абсолютно необходим для обеспечения безопасности границы", – заявил Reuters руководитель оперативного управления Пограничной службы Финляндии Самуэль Сильянен.

По его словам, наличие ограждения облегчает пограничный досмотр и способность действовать "в случае нарушения границы или пограничного инцидента".

Предполагалось, что строительство забора на границе Финляндии с Россией будет завершено до конца 2026 года, но сейчас оно идет с опережением графика.

Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на неопределенный срок.

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