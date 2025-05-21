Последнее обновление: 21.05.2025 11:12

ЕС принял решение снять экономические санкции с Сирии

Европейский союз решил отменить экономические санкции против Сирии. Об этом сообщила во вторник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - написала Кая Каллас в соцсети X (ранее Twitter).

"На протяжении последних 14 лет ЕС всегда поддерживал сирийцев - и будет продолжать это делать", - добавила Каллас.

Изменение политики Брюсселя в отношении Сирии началось после того, как в декабре 2024 года там был свергнут режим Башара Асада. К власти пришли бывшие повстанцы-исламисты из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Они пообещали, что Сирия будет демократическим государством.

Президент США Дональд Трамп 13 мая заявил, что также намерен снять санкции с Сирии.

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